Россия
20:21, 8 января 2026

Семь человек погибли в ДТП в российском регионе

Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Семь человек погибли в ДТП с тремя автомобилями в Волгоградской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Главное управление МЧС по региону.

Уточняется, что трагедия произошла в Михайловском районе. Сообщение о смертельной аварии поступило специалистам регионального управления МЧС в 18:50. ДТП случилось на федеральной трассе Р-22 (762 километр).

Ранее в январе сообщалось, что в городе Горячий Ключ Краснодарского края BMW на большой скорости врезалась в остановку с людьми. В результате одна женщина погибла.

