Стала известна причина подачи сигнала бедствия вылетевшего в Москву из Дубая самолета

Самолет Дубай — Москва подал сигнал бедствия из-за вибрации в силовой установке

Стала известна причина подачи самолетом авиакомпании Utair сигнала бедствия вскоре после взлета — это произошло из-за вибрации в силовой установке. Об этом говорится в заявлении Ространснадзора, опубликованном в Telegram-канале.

«В ходе полета экипаж зафиксировал вибрацию силовой установки № 2, в связи с чем было принято решение о возврате воздушного судна в аэропорт вылета», — сказано в сообщении о вылетевшем из Дубая в Москву самолете. Пилоты подали сигнал 7700 (общая аварийная ситуация), уточняет Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Также в Ространснадзоре заявили, что ведомство держит ситуацию с пассажирами, чьи планы были нарушены, на особом контроле. Кроме того, уточняется, что ведется оценка соблюдения перевозчиком требований по информированию, размещению и обслуживанию клиентов в условиях задержки.

8 января летевший в Россию из ОАЭ самолет подал сигнал бедствия. Позже сообщалось, что еще 1,5 года назад у борта выявили техническую неисправность.

