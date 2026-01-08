Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
20:15, 8 января 2026Путешествия

Стала известна причина подачи сигнала бедствия вылетевшего в Москву из Дубая самолета

Самолет Дубай — Москва подал сигнал бедствия из-за вибрации в силовой установке
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Стала известна причина подачи самолетом авиакомпании Utair сигнала бедствия вскоре после взлета — это произошло из-за вибрации в силовой установке. Об этом говорится в заявлении Ространснадзора, опубликованном в Telegram-канале.

«В ходе полета экипаж зафиксировал вибрацию силовой установки № 2, в связи с чем было принято решение о возврате воздушного судна в аэропорт вылета», — сказано в сообщении о вылетевшем из Дубая в Москву самолете. Пилоты подали сигнал 7700 (общая аварийная ситуация), уточняет Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Материалы по теме:
Аварийный выход В сгоревшем SSJ-100 погиб 41 человек. Что случилось и как этого можно было избежать
Аварийный выходВ сгоревшем SSJ-100 погиб 41 человек. Что случилось и как этого можно было избежать
6 мая 2019
«Горящий клубок железа летит по полосе» Из-за чего погибли пассажиры SSJ-100 в Шереметьево
«Горящий клубок железа летит по полосе»Из-за чего погибли пассажиры SSJ-100 в Шереметьево
6 мая 2019

Также в Ространснадзоре заявили, что ведомство держит ситуацию с пассажирами, чьи планы были нарушены, на особом контроле. Кроме того, уточняется, что ведется оценка соблюдения перевозчиком требований по информированию, размещению и обслуживанию клиентов в условиях задержки.

8 января летевший в Россию из ОАЭ самолет подал сигнал бедствия. Позже сообщалось, что еще 1,5 года назад у борта выявили техническую неисправность.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лукашенко поблагодарил Трампа из-за Венесуэлы

    «Очередь дошла до малышей». В одной сфере в России решили жестко «закрутить гайки»

    «Украина станет частью России, когда придет восьмой». Главные предсказания провидцев на 2026 год

    Россиянин до смерти избил посетителя бара на глазах у его друзей

    Зеленский предупредил о новом массированном ударе по Украине

    Зимнее ненастье настигло жителей Москвы

    Лукашенко оценил вероятность венесуэльского сценария в Белоруссии

    Семь человек погибли в ДТП в российском регионе

    Стала известна причина подачи сигнала бедствия вылетевшего в Москву из Дубая самолета

    Лукашенко рассказал о предложении супруге Мадуро перед захватом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok