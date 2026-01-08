Стало известно об отсутствии предпосылок для диалога по Украине в Турции

Предпосылок для возобновления диалога между Москвой и Киевом по Украине в Турции пока нет. Об этом РИА Новости стало известно от турецкого дипломатического источника.
«Сейчас, к сожалению, предпосылок для возобновления переговоров нет», — сказал собеседник.
Источник добавил, что Турция не навязывает сторонам место переговоров, но добивается их возобновления в гуманитарном контексте в Стамбуле.
В декабре агентство со ссылкой на дипломатический источник сообщило, что Турция хочет добиться возобновления переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле, и хочет заручиться поддержкой Запада, чтобы это сделать.
В ноябре телеканал CNN со ссылкой на источники рассказал, что США рассматривают Турцию и Катар в качестве потенциальных посредников в процессе урегулирования конфликта на Украине.