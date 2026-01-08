Реклама

06:14, 8 января 2026

Трамп отказался финансировать Украинский научно-технологический центр

Трамп решил вывести США из связанного с Пентагоном Украинского научного центра
Марина Совина
Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение о прекращении участия Вашингтона в работе и финансировании Украинского научно-технологического центра (УНТЦ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Белый дом.

Российская сторона ранее сообщали, что центр распределял гранты на проведение интересующих Пентагон исследований в области биологического оружия.

Ранее Трамп заявил, что без его участия Россия сейчас имела бы контроль над всей Украиной.

До этого Трамп заявил, что Вашингтон не теряет деньги на украинском конфликте, а зарабатывает на нем. Он также отмечал, что бывший президент США Джо Байден «тратил деньги как дурак» на помощь Киеву.

