15 мая 2026

Блогер описал отношение к россиянам в мексиканской деревне словами «на тебя смотрят»

Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Marcelo Rodriguez / Shutterstock / Fotodom

Путешествующий по Мексике тревел-блогер Александр побывал в местной деревне и описал отношение ее жителей к россиянам словами «на тебя смотрят». Наблюдениями он поделился в личном блоге #делайчехочешь на платформе «Дзен».

Автор публикации отметил, что, приезжая в небольшой населенный пункт на машине с иностранными номерами, он становится местной достопримечательностью. Дети начинают оборачиваться на туриста, взрослые — приветствовать и махать рукой, латиноамериканцы открыто разглядывают приезжих, но не с агрессивным настроем, а с интересом. «В России мы привыкли, что лучше не выделяться. Тут наоборот — не выделиться не получится», — объяснил блогер.

Путешественник добавил, что размеренная деревенская жизнь сперва раздражает, потому что «внутренний мотор крутится быстрее, чем вся реальность вокруг», однако к ней быстро привыкаешь. «Ты приезжаешь решить вопросы, найти, договориться, поехать дальше. А деревня живет по медленному ритму. Ты спрашиваешь, где можно что-то купить или починить — тебе начинают объяснять, но не спеша. С паузами и с улыбкой», — подчеркнул россиянин.

При этом мексиканцы не стесняются своей бедности и охотно приглашают приезжих в дом, чтобы угостить едой, которая есть на столе. «Когда русский приезжает в мексиканскую деревню, сначала происходит столкновение с другим ритмом, правилами, жизнью. А потом, если не закрыться, начинается знакомство, которое часто оказывается гораздо глубже, чем все туристические маршруты вместе взятые», — подытожил турист.

Ранее Александр описал пять привычек мексиканцев фразой «сначала раздражают». В первую очередь автор публикации отметил отсутствие у них пунктуальности.

