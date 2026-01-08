Реклама

Мир
01:25, 8 января 2026

Трамп захотел увеличить военный бюджет из-за «тревожных и опасных времен»

Екатерина Щербакова
Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп в социальной сети Truth Social заявил о том, что в 2027 году военный бюджет страны должен составлять не один триллион долларов, а полтора триллиона долларов, потому что «времена тревожные и опасные».

Трамп отметил, что переговоры по поводу военного бюджета с сенаторами, членами Конгресса, министрами и другими политическими представителями были длительными и сложными.

«Пришел к выводу, что на благо нашей страны, особенно в эти крайне тревожные и опасные времена, военный бюджет на 2027 год должен составлять не один триллион долларов, а полтора триллиона долларов», — написал американский лидер.

Ранее Дональд Трамп захотел назначить самому себе компенсацию от правительства США в один миллиард долларов за обыск Федерального бюро расследований (ФБР) в его частной резиденции Мар-а-Лаго.

