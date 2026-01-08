Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:12, 8 января 2026Мир

Трамп рассказал о подрыве безопасности США

Трамп: Поддержавшие запрет участия ВС за рубежом подрывают безопасность США
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Силы, поддержавшие запрет участия ВС США за рубежом подрыват безопасность США, заявил американский президент Дональд Трамп. Об этом пишет РИА Новости.

Он резко отозвался о сенаторах-республиканцах, которые проголосовали вместе с демократами за резолюцию, ограничивающую его полномочия по применению военной силы за рубежом.

«Этот голосование серьезно ослабляет самооборону США и подрывает полномочия президента как верховного главнокомандующего», — подчеркнул Трамп.

Ранее Трамп рассказал об угрожающем США иностранном оружии Венесуэлы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лукашенко поблагодарил Трампа из-за Венесуэлы

    «Очередь дошла до малышей». В одной сфере в России решили жестко «закрутить гайки»

    «Украина станет частью России, когда придет восьмой». Главные предсказания провидцев на 2026 год

    Стало известно о страшных темпах роста кладбищ для солдат ВСУ

    Снежная буря накрыла Москву

    США предложили выплаты жителям Гренландии взамен на их отделение от Дании

    Немецкий политик пообещала побриться налысо в случае провала на выборах

    Трех украинок обвинили в хулиганстве за прослушивание русских песен

    Посольство США в Киеве предупредило о возможном серьезном воздушном ударе в ближайшие дни

    Стало известно о продвижении российских военных в Запорожской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok