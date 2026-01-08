Трамп рассказал о подрыве безопасности США

Силы, поддержавшие запрет участия ВС США за рубежом подрыват безопасность США, заявил американский президент Дональд Трамп. Об этом пишет РИА Новости.
Он резко отозвался о сенаторах-республиканцах, которые проголосовали вместе с демократами за резолюцию, ограничивающую его полномочия по применению военной силы за рубежом.
«Этот голосование серьезно ослабляет самооборону США и подрывает полномочия президента как верховного главнокомандующего», — подчеркнул Трамп.
Ранее Трамп рассказал об угрожающем США иностранном оружии Венесуэлы.