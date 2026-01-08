Трамп рассказал о подрыве безопасности США

Трамп: Поддержавшие запрет участия ВС за рубежом подрывают безопасность США

Силы, поддержавшие запрет участия ВС США за рубежом подрыват безопасность США, заявил американский президент Дональд Трамп. Об этом пишет РИА Новости.

Он резко отозвался о сенаторах-республиканцах, которые проголосовали вместе с демократами за резолюцию, ограничивающую его полномочия по применению военной силы за рубежом.

«Этот голосование серьезно ослабляет самооборону США и подрывает полномочия президента как верховного главнокомандующего», — подчеркнул Трамп.

Ранее Трамп рассказал об угрожающем США иностранном оружии Венесуэлы.