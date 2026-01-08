У заболевших в российской гостинице юных регбистов обнаружили норовирус

Роспотребнадзор выявил у заболевших в Сочи регбистов норовирус II генотипа

У юных регбистов, заболевших в гостинице Сочи, выявили норовирус II генотипа. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Telegram.

«В первые часы от момента выявления заболевших детей в лаборатории управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю установлен возбудитель — норовирус II генотипа», — рассказали в ведомстве.

Прокуратура Лазаревского района Сочи ранее сообщала о 20 спортсменах, отравившихся в российской гостинице. Сейчас дети, прибывшие на соревнования в Сочи, находятся под наблюдением врачей и получают необходимое лечение.

Также в Роспотребнадзоре отметили, что медики наблюдают за остальными проживающими в отеле россиянами. Новых случаев заболевания среди них не выявлено.