07:37, 8 января 2026Мир

Украине предрекли отказ европейских стран от поддержки в течение года

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Oleksii Kovalov / Globallookpress.com

Профессор политологии в Университете Род-Айленда Николай Петро в эфире своего YouTube-канала предрек, что Европа откажется поддерживать Украину в течение года.

По его словам, президент США Дональд Трамп продолжит продвижение изоляционистской политики, и на ее фоне в европейских странах может произойти цепная реакция политических перемен. В этом случае вопрос о помощи Киеву отойдет на второй план.

«Уже видна тенденция к отказу от поддержки Украины. <…> Европа тоже придет к этому состоянию», — заявил профессор. Он добавил, что серьезные изменения ожидаются в течение года или двух.

Ранее газета The Washington Post (WP) писала, что НАТО может потерять смысл существования в случае конфликта из-за Гренландии на фоне притязаний президента США Дональда Трампа.

