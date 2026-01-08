Украине предрекли отказ европейских стран от поддержки в течение года

Профессор политологии в Университете Род-Айленда Николай Петро в эфире своего YouTube-канала предрек, что Европа откажется поддерживать Украину в течение года.

По его словам, президент США Дональд Трамп продолжит продвижение изоляционистской политики, и на ее фоне в европейских странах может произойти цепная реакция политических перемен. В этом случае вопрос о помощи Киеву отойдет на второй план.

«Уже видна тенденция к отказу от поддержки Украины. <…> Европа тоже придет к этому состоянию», — заявил профессор. Он добавил, что серьезные изменения ожидаются в течение года или двух.

