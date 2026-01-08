На 54-м году жизни умер актер из «Рэкетира» Мурат Бисембин

(Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Стало известно о смерти казахстанского актера Мурата Бисембина. Он умер в четверг, 8 января, на 54-м году жизни. Об этом РИА Новости сообщила дочь актера.

Мурат Бисембин известен по ряду кинокартин, среди которых фильм «Рэкетир». Его дочь Диана Булатова в социальных сетях опубликовала фотографию актера и написала: «Бесконечно люблю».

Известно, что актер несколько лет боролся с раком поджелудочной железы. Недавно Бисембин перенес инсульт.

21 декабря российский актер театра, кино и телевидения Владимир Ермилов умер в возрасте 66 лет. Актер создал образ скандального мужа водителя трамвая Светланы в фильме «Брат» Алексея Балабанова.

Умер в конце декабря и Пэт Финн — американский актер, снявшийся в сериалах «Друзья» и «Бывает и хуже».