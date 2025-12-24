Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
21:15, 24 декабря 2025Культура

Умер актер из сериала «Друзья»

Умер снявшийся в сериале «Друзья» актер Пэт Финн
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Умер Пэт Финн, американский актер, снявшийся в сериалах «Друзья» и «Бывает и хуже». Как сообщает газета New York Post, ему было 60 лет.

Издание уточняет, что причиной смерти артиста стало онкологическое заболевание. «С глубокой скорбью и печалью семья Финна сообщает о кончине любимого комедийного актера Пэта Финна», — сообщил его представитель.

За свою карьеру Финн успел сняться во множестве фильмов, среди которых «Дела с идиотами» и «Где моя тачка, чувак?». В ситкоме «Друзья» он сыграл роль парня Моники доктора Роджера, появившись в двух эпизодах.

22 декабря сообщалось о смерти голливудского актера Джеймса Рэнсона, который сыграл в сериале «Прослушка» и фильме «Оно 2».

Что думаешь? Оцени!
    Комментарии отключены
    Последние новости

    «Для Украины нет выбора». В США предложили компромиссный вариант решения территориального спора на Украине

    Найдена аномалия курса рубля

    В России массово проверяют резервистов. Могут ли их отправить на СВО

    Зеленский в рождественском обращении пожелал смерти одному человеку

    Во Франции задержали посла Польши

    В США заверили в отсутствии у Трампа планов завоевать Гренландию

    Украинцы высказались о причастности Зеленского к коррупционной схеме

    Умер актер из сериала «Друзья»

    Японцы решили отомстить разбушевавшимся медведям и стали их есть

    В Госдуме высказались о будущем VPN в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok