Умер актер из сериала «Друзья»

Умер снявшийся в сериале «Друзья» актер Пэт Финн

Умер Пэт Финн, американский актер, снявшийся в сериалах «Друзья» и «Бывает и хуже». Как сообщает газета New York Post, ему было 60 лет.

Издание уточняет, что причиной смерти артиста стало онкологическое заболевание. «С глубокой скорбью и печалью семья Финна сообщает о кончине любимого комедийного актера Пэта Финна», — сообщил его представитель.

За свою карьеру Финн успел сняться во множестве фильмов, среди которых «Дела с идиотами» и «Где моя тачка, чувак?». В ситкоме «Друзья» он сыграл роль парня Моники доктора Роджера, появившись в двух эпизодах.

22 декабря сообщалось о смерти голливудского актера Джеймса Рэнсона, который сыграл в сериале «Прослушка» и фильме «Оно 2».