В Иране озвучили условия для переговоров с США

Глава МИД Ирана сообщил о готовности к переговорам с США, основанным на уважении

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи озвучил условия для переговоров с США и сообщил о готовности к ним. Однако, по его мнению, они должны быть основаны на принципах взаимного уважения и интересах. Его слова с пресс-конференции в Бейруте (Ливан) приводит издание Al Arabiya.

Иранский министр иностранных дел заявил, что исламская республика подготовлена и к войне. Он назвал целью визита в Ливан расширение двусторонних связей и обсуждение «вызовов и угроз» безопасности региона со стороны Израиля.

В начале января Исламскую Республику Иран охватили протесты. Спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф пригрозил Соединенным Штатам ударами по военным базам, если они будут вмешиваться в происходящее в стране.