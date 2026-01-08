В Киеве призвали жителей запасаться свечами и заряжать пауэрбанки

КМДА: Киевлянам стоит проверить запас свечей и зарядить пауэрбанки

Киевлянам стоит проверить запас свечей и зарядить пауэрбанки. Готовиться к возможным ЧС призвал Telegram-канал Киевской городской государственной администрации (КМДА).

По данным ведомства, из-за похолодания и возможных обстрелов энергосистема может не выдержать нагрузок. Поэтому жителей столицы призвали заблаговременно позаботиться о собственной безопасности и комфорте на случай перебоев с энергоснабжением.

«К работе подготовили 69 мобильных котельных. При необходимости они будут обеспечивать автономное теплоснабжение больниц, роддомов, учреждений соцзащиты и других критически важных объектов», — отметили в администрации.

Горожанам стоит найти на картах ближайшие укрытия, пункты обогрева и бюветы. На случай отключений электроэнергии нужно проверить заряд пауэрбанков и портативных зарядных станций, подготовить фонарики, лампы на батарейках или аккумуляторах, свечи, спички, запасные батарейки.

«Сделайте запас питьевой, технической воды и продуктов длительного хранения, которые не требуют электричества для приготовления пищи. По возможности утеплите дом: заклейте стыки окон, проверьте изоляцию и разместите теплоизоляционный материал между стеной и батареей», — добавили в ведомстве.

В декабре 2025-го появилась информация о возможном повреждении теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) в Киеве в результате взрывов. Позднее стало известно, что треть столицы осталась без тепла. «Без теплоснабжения сейчас почти треть столицы. Электричества нет в части районов левого берега», — написал мэр города Виталий Кличко