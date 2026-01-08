Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:54, 8 января 2026Экономика

В Киеве призвали жителей запасаться свечами и заряжать пауэрбанки

КМДА: Киевлянам стоит проверить запас свечей и зарядить пауэрбанки
Вячеслав Агапов

Фото: Ruslan Sitarchuk / Shutterstock / Fotodom

Киевлянам стоит проверить запас свечей и зарядить пауэрбанки. Готовиться к возможным ЧС призвал Telegram-канал Киевской городской государственной администрации (КМДА).

По данным ведомства, из-за похолодания и возможных обстрелов энергосистема может не выдержать нагрузок. Поэтому жителей столицы призвали заблаговременно позаботиться о собственной безопасности и комфорте на случай перебоев с энергоснабжением.

«К работе подготовили 69 мобильных котельных. При необходимости они будут обеспечивать автономное теплоснабжение больниц, роддомов, учреждений соцзащиты и других критически важных объектов», — отметили в администрации.

Горожанам стоит найти на картах ближайшие укрытия, пункты обогрева и бюветы. На случай отключений электроэнергии нужно проверить заряд пауэрбанков и портативных зарядных станций, подготовить фонарики, лампы на батарейках или аккумуляторах, свечи, спички, запасные батарейки.

«Сделайте запас питьевой, технической воды и продуктов длительного хранения, которые не требуют электричества для приготовления пищи. По возможности утеплите дом: заклейте стыки окон, проверьте изоляцию и разместите теплоизоляционный материал между стеной и батареей», — добавили в ведомстве.

В декабре 2025-го появилась информация о возможном повреждении теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) в Киеве в результате взрывов. Позднее стало известно, что треть столицы осталась без тепла. «Без теплоснабжения сейчас почти треть столицы. Электричества нет в части районов левого берега», — написал мэр города Виталий Кличко

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Мерц заявил о необходимости согласия России на размещение западных сил на Украине

    США требуют от Венесуэлы разорвать отношения с Россией и Китаем. Что они предлагают в обмен

    В России перестают принимать старые доллары. Что с ними делать

    Летевший в Россию из ОАЭ самолет подал сигнал бедствия

    Путин помиловал осужденного за шпионаж француза

    В Киеве призвали жителей запасаться свечами и заряжать пауэрбанки

    Около здания Мосгорсуда самосвал сбил пешехода

    На Западе указали на лицемерную политику Европы в отношении России

    Военкор обратился к Мерцу фразой «Что ж ты, канцлер, сдал назад?»

    Месторождение «Лукойла» решили национализировать

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok