В Непале рассказали о судьбе убившего десятки человек слона

РИА Новости: Слон, убивший десятки человек, живет под контролем властей Непала

Слон по кличке Дхурбе, который в 2010-х годах терроризировал жителей Непала и убил десяток человек, остается в живых, но пойман и контролируется местными властями. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на старшего директора в совете по туризму Непала, главного по провинции Гандаки Мани Ламичане.

Агрессивный и когда-то неуправляемый слон на сегодняшний день не представляет никакой угрозы для жителей и туристов.

«Власти его поймали и контролируют. Так что Дхурбе на людей больше не нападает, и в джунглях (национального парка Читван — прим. «Ленты.ру») можно наслаждаться отдыхом», — добавил Ламичане.

О слоне узнали во всем мире в начале 2010 -х годов. По некоторым данным, он убил от 10 до 20 человек, которые жили недалеко от национального парка Читван, где он обитал.

А в апреле 2021 года слон напал на специалистов, подсчитывающих популяцию носорогов в нацпарке. В результате люди получили травмы разной степени тяжести.

Дхурбе не единственный агрессивный к людям слон. Так, в июне 2022 года, в Индии другой слон затоптал на смерть 70-летнюю женщину, а после напал на ее тело во время прощальной церемонии.