В Швейцарии ответили на вопрос об участии в «коалиции желающих»

Дипломат Эльчингер: Швейцария не участвует в коалиции желающих по Украине

Официальный представитель швейцарского МИД Пьер Ален Эльчингер заявил, что Швейцария, будучи нейтральной страной, не входит в «коалицию желающих» по Украине. Его слова приводит ТАСС.

Эльчингер ответил на вопрос, планирует ли Швейцария участвовать в одном из форматов гарантий безопасности, предложенных на саммите в Париже.

«Как нейтральная страна, Швейцария не входит в эту коалицию, которая оказывает военную поддержку Украине, и поэтому не была представлена на саммите в Париже», — сказал дипломат.

Ранее в Венгрии заявили, что «коалиция желающих» сделала новый шаг к конфликту Европы с Россией. По словам министра иностранных дел Петера Сийярто, Будапешт «решительно отвергает еще один шаг в сторону войны» и выступает за мирные переговоры.

6 января в Париже прошла встреча руководителей стран «коалиции желающих». На ней приняли две декларации о помощи Украине.