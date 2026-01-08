Реклама

Мир
03:28, 8 января 2026Мир

В США назвали похоронами совещание Европы по Украине

Макгрегор: Совещание Европы по Украине напоминает похороны
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global look Press

Попытки умирающей Европы обсуждать то, как спасти умирающую Украину выглядят абсурдными. К такому мнению пришел экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью Рэйчел Блевинс на ее YouTube-канале.

«Сейчас момент, когда старый порядок распадается. НАТО распадается. Украина распадается. Если вы собираетесь провести совещание по Украине, это все равно что прийти на похороны, а тело лежит на столе», — посетовал эксперт.

Дела с Украиной обстоят печально, отметил аналитик. Евросоюз умирает, он сам разваливается, добавил Макгрегор.

Ранее в Венгрии заявили, что «коалиция желающих» сделала новый шаг к конфликту Европы с Россией. По словам министра иностранных дел Петера Сийярто, Будапешт «решительно отвергает еще один шаг в сторону войны» и выступает за мирные переговоры.

До этого Сийярто заявлял, что ЕС хочет продолжить финансировать Вооруженные силы Украины даже в случае достижения мирного соглашения.

