06:23, 8 января 2026

В США назвали последствия отказа ЕС от борьбы с Россией

Макговерн: Лидеры ЕС потеряют власть, отказавшись от конфликта с Россией
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Лидеры Европейского союза (ЕС) потеряют власть и будут вынуждены объясниться за потраченные миллиарды, если они откажутся от конфликта с Россией и поддержки Украины. Последствия раскрыл бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Рэй Макговерн на своем YouTube-канале.

«Если они скажут своим народам: "Мы проиграли. Мы думали, что это хорошая идея, но потратили 50 миллиардов долларов — и все пропало. (…) Мы постараемся сделать все возможное", — эти ребята вылетят из своих кресел в течение года или полутора по итогам выборов», — сказал Макговерн.

По его словам, европейским политикам все равно придется объясниться перед населением за рост цен на нефть и газ.

Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что Евросоюз в нынешнем состоянии не готов воевать с Россией. При этом он усомнился в том, что милитаристская риторика европейских лидеров сойдет на нет.

