В США призвали не обращать внимание на Зеленского и помириться с Россией

Карлсон призвал не обращать внимание на Зеленского и помириться с Россией

Американский журналист Такер Карлсон в социальной сети Х заявил, что США должны завершить опосредованную войну с Россией на Украине, поскольку для ее продолжения нет никаких причин.

Карлсон также призвал прекратить обращать внимание на президента Украины Владимира Зеленского. «Нет никаких причин обращать внимание на неизбранного лидера Украины… Нет никаких аргументов в пользу продолжения прокси-войны, а именно ею и является конфликт между Соединенными Штатами и Россией», — сказал он.

По его мнению, продолжение украинского конфликта не отвечает национальным интересам Соединенных Штатов.

Ранее Карлсон назвал Россию самым выгодным союзником для США. По его мнению, Россия обладает колоссальными производственными мощностями и самой большой армией в Европе. Карлсон заключил, что Россия могла бы оказать помощь США во время конфликтов.

