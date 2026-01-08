Реклама

Мир
01:01, 8 января 2026Мир

В США указали на хамское отношение Запада к России

Аналитик Мартьянов: Западные эксперты проявляют хамство в отношении коллег из РФ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

Многие специалисты из стран Запада проявляют высокомерие и хамство в отношении россиян, которые превосходят их по уровню профессионализма. На это указал американский военный аналитик Андрей Мартьянов в эфире YouTube-канала.

«Многие так называемые эксперты по России на Западе считают русских неполноценными, просто недочеловеками. На самом деле западные армии и спецслужбы просто дилетанты по сравнению с теми, кто на другой стороне, в России», — отметил он.

Также, по словам аналитика, у армий западных стран нет достаточного опыта применения средств противовоздушной обороны (ПВО), поэтому нет и эффективных систем подготовки специалистов по данному профилю.

Ранее на Западе оценили перспективу войны стран НАТО против России без США. Как полагают СМИ, без помощи Вашингтона страны Запада смогут вести против России только краткосрочную войну, но никак не затяжную.

До этого в США предупредили элиты Западной Европы, что их население не поддерживает намерение демонстрировать жесткость и эскалировать конфликт с Россией.

