На Западе оценили перспективы войны Европы против России без США

The Economist: ЕС без США продержится против России несколько недель

На Западе оценили перспективу войны стран НАТО против России без США. Об этом пишет «The Economist».

Издание полагает, что без помощи Вашингтона страны Запада смогут вести против России только краткосрочную войну, но никак не затяжную. Большую часть тяжелого транспорта, средств воздушного управления и координации, спутниковой разведки и арсеналов странам НАТО предоставляют именно США.

В случае полномасштабного конфликта Европа за несколько недель исчерпает возможность вести боевые действия высокой интенсивности.

Ранее в США предупредили элиты Западной Европы, что их население не поддерживает намерение демонстрировать жесткость и эскалировать конфликт с Россией.