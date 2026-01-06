Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:13, 6 января 2026Мир

На Западе оценили перспективы войны Европы против России без США

The Economist: ЕС без США продержится против России несколько недель
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

На Западе оценили перспективу войны стран НАТО против России без США. Об этом пишет «The Economist».

Издание полагает, что без помощи Вашингтона страны Запада смогут вести против России только краткосрочную войну, но никак не затяжную. Большую часть тяжелого транспорта, средств воздушного управления и координации, спутниковой разведки и арсеналов странам НАТО предоставляют именно США.

В случае полномасштабного конфликта Европа за несколько недель исчерпает возможность вести боевые действия высокой интенсивности.

Ранее в США предупредили элиты Западной Европы, что их население не поддерживает намерение демонстрировать жесткость и эскалировать конфликт с Россией.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США заявили о почти готовом мирном соглашении по Украине

    «Это наше полушарие». США объявили себя хозяевами половины мира и начали сыпать угрозами на русском

    Банки массово блокируют переводы россиян даже самим себе. Как этого избежать

    Решение руководства ВСУ привело к бунту иностранных наемников

    Глава МИД Чехии посетит Киев

    На Западе оценили перспективы войны Европы против России без США

    В Ингушетии ребенок пострадал из-за взрыва газа в доме

    Дональд Трамп рассказал о необычном запрете его жены

    В России запретили сухие смеси известного бренда детского питания

    Скончался режиссер и сценарист «Сатанинского танго»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok