Профессор Миршаймер: Киев доводит ослабевший альянс НАТО до разрушения

На фоне происходящего в последние дни обострения международной обстановки украинская ситуация буквально может уничтожить НАТО. С таким мнением выступил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью Гленну Дизену, размещенному на его YouTube-канале.

«Вопрос об Украине тесно переплетен с вопросом о будущем существовании НАТО. Многие еще ранее говорили, что, если Россия одержит победу на Украине, что, безусловно, произойдет, то это нанесет серьезный ущерб альянсу», — отметил эксперт.

По словам Миршаймера, «если связать этот простой факт о происходящем на Украине с возможным вторжением в Гренландию, можно утверждать, что это будет смертоносная комбинация». В конечном итоге это и разрушит альянс, подытожил эксперт.

Ранее опрос Киевского международного института социологии (КМИС) показал, что на Украине за год резко упало доверие к НАТО и США. Лишь четверть украинцев в декабре 2024 года не доверяла Североатлантическому альянсу, но в декабре 2025 года число таких граждан достигло 43 процентов.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке к двум сценариям развития конфликта с Россией.