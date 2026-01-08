Реклама

04:43, 8 января 2026Мир

В США заявили о возможном уничтожении НАТО

Профессор Миршаймер: Киев доводит ослабевший альянс НАТО до разрушения
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: IMAGO / Janine Schmitz / Global Look Press

На фоне происходящего в последние дни обострения международной обстановки украинская ситуация буквально может уничтожить НАТО. С таким мнением выступил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью Гленну Дизену, размещенному на его YouTube-канале.

«Вопрос об Украине тесно переплетен с вопросом о будущем существовании НАТО. Многие еще ранее говорили, что, если Россия одержит победу на Украине, что, безусловно, произойдет, то это нанесет серьезный ущерб альянсу», — отметил эксперт.

По словам Миршаймера, «если связать этот простой факт о происходящем на Украине с возможным вторжением в Гренландию, можно утверждать, что это будет смертоносная комбинация». В конечном итоге это и разрушит альянс, подытожил эксперт.

Ранее опрос Киевского международного института социологии (КМИС) показал, что на Украине за год резко упало доверие к НАТО и США. Лишь четверть украинцев в декабре 2024 года не доверяла Североатлантическому альянсу, но в декабре 2025 года число таких граждан достигло 43 процентов.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке к двум сценариям развития конфликта с Россией.

