Военкор Коц: Европа включила заднюю по своим войскам на Украине

Европа включила заднюю по своим войскам на Украине, заявил военный корреспондент Александр Коц в Telegram. Так он прокомментировал слова канцлера Германии Фридриха Мерца о том, что размещение западных сил на территории Украины невозможно без согласия России.

Коц обратился к немецкому политику фразой «Что ж ты, канцлер, сдал назад?» и напомнил, что 15 тысяч французов и британцев уже на низком старте. «Интересно, каким образом они будут добиваться согласия России на развертывание контингентов на Украине, учитывая, что это противоречит одной из главных целей СВО?» — спросил военкор.

Он предположил, что в конечном итоге европейские войска не будут размещены на Украине.

Ранее Мерц заявил, что размещение западных сил в рамках гарантий безопасности для Украины невозможно без согласия России. Он объяснил, что порядок действий при формировании и развертывании многонациональных сил Запада должен быть следующим: сначала перемирие, затем гарантии безопасности для Украины, затем долгосрочное соглашение о мире с Москвой.