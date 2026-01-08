Врач раскрыл секрет победы над раком иллюзиониста Сафронова

Черемушкин заявил, что Сафронов победил рак благодаря своевременному лечению

Бывший ведущий программы «Битва экстрасенсов» Сергей Сафронов победил рак благодаря своевременному лечению. Об этом заявил в разговоре с aif.ru кандидат медицинских наук, онколог Евгений Черемушкин.

Он уточнил, что у иллюзиониста был лимфогранулематоз, или лимфома Ходжкина. «Этот вид рака хорошо лечится и длительно контролируется. <...> В случае с лимфогранулематозом лечение дает хороший эффект, поэтому даже то, что вы начинаете быстро выздоравливать, да, уже психологический плюс», — сказал врач.

Однако основным фактором полного выздоровления Сафронова он назвал своевременное, квалифицированное лечение. «На этом фоне человек, когда видит, что он выздоравливает, у него наступает воодушевление, что он победит», — отметил Черемушкин.

О том, что у Сафронова обнаружили рак, стало известно в марте 2021 года. У телеведущего диагностировали лимфому Ходжкина — опухолевое заболевание лимфатической системы. Иллюзионист проходил бесплатное лечение в государственной клинике, а химиотерапию — в больнице имени Боткина в Москве. В апреле 2022 года он заявил, что смог побороть болезнь.