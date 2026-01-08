Зеленский попытался напугать Россию союзниками Киева со словами «открутят нос»

Зеленский заявил, что партнеры Киева способы «открутить нос» России

Президент Украины Владимир Зеленский попытался напугать Россию союзниками Киева, заявив, что они способны «открутить нос». На высказывания политика обратила внимание «Газета.Ru».

Журналисты спросили, как отреагирует Москва на гарантии безопасности, которые были озвучены на встрече «коалиции желающих» в Париже.

Зеленский указал, что Россия «крутит носом», но европейские и американские союзники Киева достаточно сильны и, если захотят, могут «этот нос открутить».

Ранее Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписали декларацию о намерениях по будущему вводу многонациональных сил на Украину. Церемония прошла в рамках заседания так называемой «коалиции желающих»