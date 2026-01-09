9 января в России отмечают День появления бумажных денег, а в мире — Международный день хореографа. Православные вспоминают Апостола от семидесяти Стефана. Свой день рождения отмечает певица Лара Фабиан. Подробнее о торжествах, приметах и знаменитых именинниках 9 января — в материале «Ленты.ру».

Праздники в России

День появления бумажных денег в России

Фото: Московской банкъ / Wikipedia

9 января 1769 года императрица Екатерина II издала Манифест об основании двух ассигнационных банков и выпуске ассигнаций — бумажных денег, которые пришли на смену монетам.

Праздники в мире

Международный день хореографа

Название профессии происходит от двух греческих слов: χορεία — «хоровод, хороводная пляска» и γράφω — «описание, чертеж, рисунок».

Слово «хореография» появилось около 1700 года как название для появлявшихся тогда систем стенографирования танцев. Позже смысл термина изменился и стал применяться к постановке танцев и сходных искусств: например, фигурного катания или даже фигурного вождения.

Фото: Alkis Konstantinidis / Reuters

День статического электричества

Вездесущее явление впервые было описано примерно в 600 году греческим математиком Фалесом Милетским, который обнаружил, что трение меха о янтарь вызывает притяжение между ними. Более поздние наблюдения доказали, что такой эффект вызывает дисбаланс электрических зарядов, который и называется статическим электричеством.

Какие еще праздники отмечают в мире 9 января

День путешествия на воздушном шаре;

День Республики Сербской;

День игры в Бога.

Какой церковный праздник 9 января

День памяти Апостола от семидесяти Стефана, первомученика, архидиакона

Согласно преданию, святой Стефан был старшим среди семи диаконов, поставленных самими апостолами. Его считают учителем страданий за Христа, так как до Стефана «никто не изливал крови своей за Евангелие».

Всю жизнь святой яро проповедовал христианство и побеждал иудейских законоучителей в спорах. За это иудеи его оклеветали — якобы Стефан хулил самого Бога и Моисея. На суде Стефан произнес пламенную речь, в которой обличил своих гонителей. В это же время он вдруг увидел небо отверстым и Иисуса Христа, стоящего по правую сторону Бога. Святой громко возвестил об этом, после чего иудеи набросились на него и замучили.

Какие еще церковные праздники отмечают 9 января

День памяти преподобного Вонифатия Феофановского, Киевского, игумена;

День памяти святителя Феодора I, архиепископа Константинопольского;

День памяти преподобного Феодора Начертанного, Константинопольского;

День памяти священномученика Тихона, архиепископа Воронежского;

Приметы на 9 января

В народе 9 января — Степанов день. На Руси в это время было принято договариваться с пастухами о выгуле скота на предстоящий год. Отсюда и поговорка — «Степанов день пастуха год кормит».

Если снег идет большими хлопьями — вскоре наступит мокрая погода.

Мороз и солнце — к богатому урожаю.

Галки и вороны кричат — к снегопаду и метели.

Кто родился 9 января

Фердинанд Врангель (1797-1870)

Российский полярный исследователь и мореплаватель, трижды обогнувший земной шар, прогрессивный государственный деятель и один из основателей Русского географического общества. Именем Фердинанда Врангеля назван целый ряд географических объектов, самый известный из которых — остров в водах Северного Ледовитого океана.

Лара Фабиан (56 лет)

Бельгийско-канадская певица, визитной карточкой которой стали песни Je t’aime, Je suis malade и Adagio. Считается обладательницей эталонного лирического сопрано, владеет четырьмя языками — итальянским, французским, испанским и английским. Помимо песен на этих языках также поет на русском.

Фото: IMAGO / Jonathan Rebboah / Globallookpress.com

Кто еще родился 9 января