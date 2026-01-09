Американский журналист Хелали назвал честью свое включение в базу «Миротворца»

Американский журналист, геополитический аналитик Кристофер Хелали прокомментировал включение в базу «Миротворца». Об этом он высказался в беседе с РИА Новости.

Хелали назвал честью свое включение в базу «Миротворца». Он подчеркнул, что горд находиться в этом списке «вместе со столькими выдающимися мужчинами и женщинами, которые продолжают говорить правду и бороться за более справедливый и прочный мир» и поражение неонацистской идеологии на Украине.

Ранее журналист назвал главным фейком о России в США идею о стране-агрессоре. По словам Хелали, это масштабный нарратив, наследие которого восходит к советским временам.