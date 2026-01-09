Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
07:15, 9 января 2026Интернет и СМИ

Американский журналист отреагировал на включение в базу «Миротворца»

Американский журналист Хелали назвал честью свое включение в базу «Миротворца»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Американский журналист, геополитический аналитик Кристофер Хелали прокомментировал включение в базу «Миротворца». Об этом он высказался в беседе с РИА Новости.

Хелали назвал честью свое включение в базу «Миротворца». Он подчеркнул, что горд находиться в этом списке «вместе со столькими выдающимися мужчинами и женщинами, которые продолжают говорить правду и бороться за более справедливый и прочный мир» и поражение неонацистской идеологии на Украине.

Ранее журналист назвал главным фейком о России в США идею о стране-агрессоре. По словам Хелали, это масштабный нарратив, наследие которого восходит к советским временам.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине говорят об ударе «Орешником» по Львовщине. Мощнейшие взрывы слышали по всей области и даже в соседнем регионе

    «Неоколониальные замашки». О чем заявили Россия и Китай после захвата танкера в Атлантике

    Раскрыты методы спецназа по снятию стресса

    Трамп описал собственную «доктрину Донро»

    Украинский пленный рассказал о массовом бегстве солдат из учебных центров ВСУ

    Более 550 тысяч жителей российского региона остались без света после атаки ВСУ

    Американский журналист отреагировал на включение в базу «Миротворца»

    Небо над Львовщиной окрасилось в красный цвет после предполагаемого удара «Орешником»

    Аналитик объяснил желание Европы разместить свои силы на Украине

    Трамп нашел способ вернуть отданные Байденом Киеву деньги

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok