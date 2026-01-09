Реклама

07:03, 9 января 2026Мир

Аналитик объяснил желание Европы разместить свои силы на Украине

Меркурис: Европа хочет разместить свои силы на Украине для затягивания конфликта
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что под прикрытием миротворческих лозунгов европейские политики стремятся разместить военные силы на Украине. Об этом он высказался в эфире своего YouTube-канала.

Меркурис объяснил, что Европа хочет разместить свои силы на Украине для затягивания конфликта.

«Хотя Россия неоднократно заявляла, что войска Европы на Украине станут военной целью. <…> Теперь эти силы должны будут следить за соблюдением режима прекращения огня. <…> Хотя русские отвергли предложение о прекращении огня», — указал он.

Ранее глава Европейской народной партии и ее фракции в Европарламенте Манфред Вебер заявил, что страны Европы должны быть готовы обеспечить размещение на Украине собственных «миротворческих» контингентов при достижении режима прекращения огня. «Настало время для европейских оперативных структур — с солдатами под европейским флагом». — сказал он.

