Меркурис: Европа хочет разместить свои силы на Украине для затягивания конфликта

Британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что под прикрытием миротворческих лозунгов европейские политики стремятся разместить военные силы на Украине. Об этом он высказался в эфире своего YouTube-канала.

Меркурис объяснил, что Европа хочет разместить свои силы на Украине для затягивания конфликта.

«Хотя Россия неоднократно заявляла, что войска Европы на Украине станут военной целью. <…> Теперь эти силы должны будут следить за соблюдением режима прекращения огня. <…> Хотя русские отвергли предложение о прекращении огня», — указал он.

Ранее глава Европейской народной партии и ее фракции в Европарламенте Манфред Вебер заявил, что страны Европы должны быть готовы обеспечить размещение на Украине собственных «миротворческих» контингентов при достижении режима прекращения огня. «Настало время для европейских оперативных структур — с солдатами под европейским флагом». — сказал он.