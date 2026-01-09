Реклама

21:18, 9 января 2026Мир

Дмитриев ответил на слова премьера Италии о России

Дмитриев поддержал слова Мелони о необходимости диалога с Россией
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев ответил на слова премьер-министра Италии Джорджи Мелони о необходимости диалога с Россией. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Х.

«Уважительный диалог — это всегда хорошо», — высказался он.

Прежде Мелони заявила, что Европейский союз (ЕС) должен говорить с Россией по вопросам Украины. «Я считаю, что ЕС тоже пора начать переговоры с Россией», — подчеркнула она.

Мелони также усомнилась в необходимости отправки западных военных на Украину. Она дала понять, что Италии пришлось бы отправить слишком много своих солдат для сдерживания России.

