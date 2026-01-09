Реклама

15:28, 9 января 2026

На Западе усомнились в необходимости отправки военных на Украину

Мелони усомнилась в необходимости отправки военных на Украину
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони усомнилась в необходимости отправки западных военных на Украину. Как сообщает ТАСС, политик подтвердила, что такой вариант развития событий действительно обсуждается в рамках стран, входящих в «Коалицию желающих».

«Причина, по которой я не считаю отправку солдат необходимой, заключается в том, что основным инструментом гарантий мира является статья 5 НАТО, которая является главной формой гарантий для Украины», — констатировала глава итальянского кабинета министров.

Она дала понять, что Италии пришлось бы отправить слишком много своих солдат для сдерживания России, учитывая, что речь идет о полутора миллионах военных, имеющихся в распоряжении Кремля. При этом она не ставит под сомнение намерения стран, настаивающих на размещении западного контингента на Украине, однако не видит в этом необходимости.

Тем временем в США назвали самоубийством возможный ввод западных войск на Украину. По мнению подполковника американской армии в отставке Дэниела Дэвиса, «коалиция желающих» не сможет ничего противопоставить России в случае прямого столкновения.

