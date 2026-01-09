Реклама

Генсек ООН выступил с призывом после слов Трампа о ненужности международного права

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Lev Radin / Globallookpress.com

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обратился к странам-участницам организации после заявления президента США Дональда Трампа о ненужности международного права. Об этом сообщает РИА Новости.

«Его [Гутерреша] реакция заключается в том, чтобы удвоить свое послание всем государствам-членам о необходимости уважать международное право, которое они сами создали», — сказал представитель генсека Стефан Дюжжарик.

Ранее Трамп отверг международное право в пользу собственной морали. «Мне не нужно международное право. Я не стремлюсь причинять вред людям», — заявил он.

