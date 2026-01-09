Реклама

Россия
08:55, 9 января 2026Россия

В России оценили слова Трампа о ненужности международного права

Клишас: Отказ Трампа от международного права создает новую правовую реальность
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Андрей Клишас

Андрей Клишас. Фото: Reuters

Член Совета Федерации Андрей Клишас прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа ненужности международного права. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Клишас подчеркнул, что отказ от международного права со стороны США — постоянного члена Совета Безопасности ООН — формирует иную действительность.

«Прямой отказ от международного права одного из постоянных членов Совета Безопасности ООН создает в мире принципиально новую правовую реальность», — отметил он.

Ранее Трамп отверг международное право в пользу собственной морали. «Мне не нужно международное право. Я не стремлюсь причинять вред людям», — отметил он.

