17:09, 9 января 2026

Кличко призвал киевлян помочь согражданам с едой и теплом


Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Мэр Киева Виталий Кличко призвал киевлян помочь другу с едой и теплом после повреждения городской инфраструктуры. Об этом он написал на странице в своем Telegram-канале.

«Обращаюсь к киевлянам, у которых в домах есть тепло и вода: помогайте согражданам — пригласите согреться, приготовить еду или детское питание», — указал он.

По словам Кличко, в украинской столице уже подготовлены более 1200 пунктов обогрева, где горожане могут получить горячую еду и напитки, а также зарядить телефоны. Он также подчеркнул, что городские службы работают в режиме чрезвычайной ситуации: положение в Киеве очень сложное, но власти должны восстановить тепло-, электро- и водоснабжение как можно быстрее.

Ранее Виталий Кличко призвал киевлян по возможности покинуть город. В Киеве половина многоквартирных домов осталась без теплоснабжения, а также наблюдаются проблемы с водоснабжением.

