Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:35, 9 января 2026Мир

Конгрессмены США встретятся с депутатами Госдумы

В январе депутаты Госдумы встретятся с конгрессменами США
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Встреча американских конгрессменов с депутатами Госдумы состоится в январе. Стороны проведут диалог ради мира и стабильности в России и на Украине, рассказали в офисе конгрессвумен Анны Паулины Луны, передает РИА Новости.

По словам представителя конгрессвумен, Госдеп уже выдал ей разрешение на выдачу виз четырем российским парламентариям. Кроме того, она уже направила им официальные приглашения для переговоров в Вашингтоне. «Основная цель этих встреч — диалог, направленный на достижение мира, и конструктивное взаимодействие, призванное способствовать деэскалации и долгосрочной стабильности в России и Украине», — пояснил чиновник.

Ранее глава департамента Северной Атлантики МИД РФ Александр Гусаров сообщил, что Россия и США продолжают вести переговоры по урегулированию проблем, возникших в последние годы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Спецпредставители США передали Дмитриеву согласованный с Украиной проект мирного плана

    «Очередь дошла до малышей». В одной сфере в России решили жестко «закрутить гайки»

    «Украина станет частью России, когда придет восьмой». Главные предсказания провидцев на 2026 год

    В МВД рассказали о присяге при приобретении российского гражданства

    В Белгороде пропало электричество после удара ВСУ

    Конгрессмены США встретятся с депутатами Госдумы

    В США оценили вероятность помилования Мадуро Трампом

    ВСУ ракетами ударили по российскому городу

    Европейские дипломаты ответили на вопрос о «российской агрессии»

    Стармер и Трамп признали необходимость сдерживать Россию в одном регионе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok