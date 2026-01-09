Конгрессмены США встретятся с депутатами Госдумы

В январе депутаты Госдумы встретятся с конгрессменами США

Встреча американских конгрессменов с депутатами Госдумы состоится в январе. Стороны проведут диалог ради мира и стабильности в России и на Украине, рассказали в офисе конгрессвумен Анны Паулины Луны, передает РИА Новости.

По словам представителя конгрессвумен, Госдеп уже выдал ей разрешение на выдачу виз четырем российским парламентариям. Кроме того, она уже направила им официальные приглашения для переговоров в Вашингтоне. «Основная цель этих встреч — диалог, направленный на достижение мира, и конструктивное взаимодействие, призванное способствовать деэскалации и долгосрочной стабильности в России и Украине», — пояснил чиновник.

Ранее глава департамента Северной Атлантики МИД РФ Александр Гусаров сообщил, что Россия и США продолжают вести переговоры по урегулированию проблем, возникших в последние годы.