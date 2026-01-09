Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:21, 9 января 2026Россия

Медведев оценил будущие антироссийские санкции фразой «ничего нового»

Медведев: Санкционная политика США продолжится при любой погоде
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Екатерина Штукина / POOL / ТАСС

Оказываемое Соединенными Штатами экономическое давление на Россию будет продолжаться. Таким мнением поделился в своем Telegram-канале заместитель председателя Совета безопасности страны Дмитрий Медведев, оценивший будущие антироссийские санкции фразой «ничего нового».

«Тут все ясно, и иллюзий никаких. Санкционная политика США продолжится при любой погоде. Россию будут склонять к таким компромиссам по гарантиям безопасности и территориям, которые для нас абсолютно неприемлемы. И тогда главарь Белого дома "вынужденно" будет вводить их в рамках закона старого дегенеративного русофоба [сенатора Линдси] Грэма (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, — прим. «Ленты.ру»). Неприятно. Ничего нового. Но выстоим и в этот раз», — написал Медведев.

Ранее сообщалось, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп якобы дал «зеленый свет» законопроекту об усилении санкций против России. Как отмечал сенатор Грэм, голосование по нему может пройти уже на следующей неделе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Медведев заявил о бурном начале 2026 года

    «Неоколониальные замашки». О чем заявили Россия и Китай после захвата танкера в Атлантике

    Раскрыты методы спецназа по снятию стресса

    В аэропортах Москвы задержали и отменили более 180 рейсов

    Трамп освободил двух граждан России из экипажа танкера Marinera

    Трамп отказался от второй волны атак по Венесуэле

    Армия России взяла под контроль еще один населенный пункт Запорожской области

    Россия ударила «Орешником» по Украине

    Итальянский театр отменил выступление российской балерины

    В Верховной Раде сообщили об отключении отопления

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok