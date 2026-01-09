Медведев оценил будущие антироссийские санкции фразой «ничего нового»

Медведев: Санкционная политика США продолжится при любой погоде

Оказываемое Соединенными Штатами экономическое давление на Россию будет продолжаться. Таким мнением поделился в своем Telegram-канале заместитель председателя Совета безопасности страны Дмитрий Медведев, оценивший будущие антироссийские санкции фразой «ничего нового».

«Тут все ясно, и иллюзий никаких. Санкционная политика США продолжится при любой погоде. Россию будут склонять к таким компромиссам по гарантиям безопасности и территориям, которые для нас абсолютно неприемлемы. И тогда главарь Белого дома "вынужденно" будет вводить их в рамках закона старого дегенеративного русофоба [сенатора Линдси] Грэма (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, — прим. «Ленты.ру»). Неприятно. Ничего нового. Но выстоим и в этот раз», — написал Медведев.

Ранее сообщалось, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп якобы дал «зеленый свет» законопроекту об усилении санкций против России. Как отмечал сенатор Грэм, голосование по нему может пройти уже на следующей неделе.