Медведев призвал США к одному действию после похищения Мадуро

Медведев: США должны признать правомерность СВО после похищения Мадуро

После проведения операции в Венесуэле и похищения президента страны Николаса Мадуро США должны признать правомерность действий России на Украине. Об этом написал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

«[США должны] просто признать правомерность действий России в ходе СВО», — подчеркнул он.

Кроме того, по словам Медведева, представители американских элит — как правящей Республиканской, так и оппозиционной Демократической партии — должны перестать критиковать политику России на Украине.

Ранее Дмитрий Медведев назвал похищение Мадуро вселенской катастрофой. Он также посчитал происходящее хамством и мерзостью. Помимо этого, бывший российский президент указал, что международные отношения превратились в «форменный бедлам».