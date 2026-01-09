Многокилометровая пробка на МКАД попала на видео

Многокилометровая пробка, образовавшаяся на МКАД из-за снегопада, попала на видео. Его опубликовал Telegram-канал Shot.
По данным источника, трасса парализована на участке от Строгино почти до Химок. Водители стоят без движения больше получаса.
В Дептрансе Москвы напомнили автолюбителям, что дорожный патруль ЦОДД оказывает круглосуточную помощь. Сейчас на дорогах уже работает минимум 36 экипажей на пикапах и КамАЗах.
Ранее метеоролог Александр Шувалов назвал жителям Москвы и Подмосковья срок завершения снегопада. По его словам, циклон «Фрэнсис» прошел свой пик.