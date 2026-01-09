Реклама

На Украине запретили программы российской компании

На Украине запретили использовать программы российской «1С»
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

На Украине запретили использовать несколько программ российской компании «1С». Об этом указано на сайте Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.

Программы «1С: Торговля и склад» «1С: Зарплата и кадры», а также несколько продуктов «1С: Бухгалтерия» и «1С: Предприятие» были включены в список программ, запрещенных к использованию госучреждениями и органами местного самоуправления.

По словам депутата Верховной Рады Александра Федиенко, данный шаг был предпринят в рамках закона о киберзащите, который был подписан украинским президентом Владимиром Зеленским весной 2025 года.

Ранее правительство Украины продлило запрет на ввоз в страну товаров из России до 31 декабря 2026 года. Ввоз продукции из РФ на Украину был полностью запрещен в апреле 2022 года.

