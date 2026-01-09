Реклама

На Западе высмеяли Каллас из-за заявления об «Орешнике»

Журналист Фази раскритиковал Каллас после слов о ПВО против «Орешника»
Марина Совина
Фото: Yves Herman / Reuters

Журналист Томас Фази указал на некомпетентность главы евродипломатии Каи Каллас, которая высказалась о необходимости поставить Украине запасы средств противовоздушной обороны (ПВО) после применения Россией «Орешника». Он опубликовал свою реакцию на странице в социальной сети X.

«Каллас, вероятно, думает, что "10 Махов" — это такой гамбургер», — пошутил он.

Ранее Каллас призвала к новым санкциям против России. Она добавила, что считает использование «Орешника» явной эскалацией против Украины и предупреждением Европе и США.

Утром 9 января в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы страны нанесли удар ракетным комплексом «Орешник» по Украине. В ведомстве заявили, что атака стала ответом на попытку Киева поразить резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области, предпринятую в ночь на 29 декабря 2025 года.

