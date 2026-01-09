Реклама

Картайзер назвал будущее НАТО неопределенным из-за политики США

Картайзер: Будущее НАТО является крайне неопределенным из-за политики США
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sebastian Gollnow / Global Look Press

Будущее НАТО является крайне неопределенным из-за внешней политики США, заявил евродепутат из Люксембурга Фернан Картайзер. Об этом пишет РИА Новости.

«Будущее НАТО совершенно неопределенно. Стремление США сосредоточить приоритет на Китае и Индо-Тихоокеанском регионе будет означать по меньшей мере частичный уход из Европы», — подчеркнул он.

По мнению политика, это также приведет к снижению регулирующего и стабилизирующего влияния Соединенных Штатов на европейском континенте.

Ранее «Коалиция желающих» договорилась с Киевом о вводе войск на Украину.

