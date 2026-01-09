Реклама

04:28, 9 января 2026Россия

Назван способ вернуть деньги за неиспользованный подарочный сертификат

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский рассказал, что россияне могут вернуть деньги за неиспользованный подарочный сертификат. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.

Хаминский назвал способ вернуть деньги за неиспользованный подарочный сертификат и рекомендовал написать соответствующий документ.

«Для того, чтобы получить деньги, лучше написать письменное требование, в котором указать номер банковского счета, на который необходимо вернуть деньги. Для возврата денежных средств потребуется сам сертификат в бумажном или электронном виде», — призвал он.

Ранее Хаминский предупредил о новых признаках мошеннических переводов. По его мнению, перевод себе суммы свыше 200 тысяч может вызвать вопрос у банка.

