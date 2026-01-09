Названа скорость ударившей по Львовской области ракеты

Садовой: Ударившая по Львову ракета двигалась со сверхвысокой скоростью

Скорость ударившей по Львовской области российской баллистической ракеты достигала 13 тысяч километров в час. Об этом в своем Telegram-канале заявил мэр Львова Андрей Садовой.

«По информации Воздушных сил, удар по Львову был нанесен баллистической ракетой. Воздушная цель двигалась по баллистической траектории со скоростью около 13 тысяч километров в час — это сверхвысокая скорость. Это первый случай применения такого типа удара по Львову», — отметил градоначальник.

Садовой подчеркнул, что Львов находится всего в 70 километрах от границы Украины с Евросоюзом. В связи с этим он назвал ракетную атаку четким сигналом международным партнерам Киева о том, что Россия «не остановится ни перед какими границами».

Вооруженные силы России нанесли удар ракетным комплексом «Орешник» по Украине в ночь на 9 января. В ведомстве подтвердили, что атака стал ответом на попытку Киева поразить резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области в конце декабря 2025 года.