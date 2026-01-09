Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:55, 9 января 2026Бывший СССР

Названа скорость ударившей по Львовской области ракеты

Садовой: Ударившая по Львову ракета двигалась со сверхвысокой скоростью
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Li Zhiyong / Xinhua / Globallookpress.com

Скорость ударившей по Львовской области российской баллистической ракеты достигала 13 тысяч километров в час. Об этом в своем Telegram-канале заявил мэр Львова Андрей Садовой.

«По информации Воздушных сил, удар по Львову был нанесен баллистической ракетой. Воздушная цель двигалась по баллистической траектории со скоростью около 13 тысяч километров в час — это сверхвысокая скорость. Это первый случай применения такого типа удара по Львову», — отметил градоначальник.

Садовой подчеркнул, что Львов находится всего в 70 километрах от границы Украины с Евросоюзом. В связи с этим он назвал ракетную атаку четким сигналом международным партнерам Киева о том, что Россия «не остановится ни перед какими границами».

Вооруженные силы России нанесли удар ракетным комплексом «Орешник» по Украине в ночь на 9 января. В ведомстве подтвердили, что атака стал ответом на попытку Киева поразить резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области в конце декабря 2025 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия ударила «Орешником» по Украине

    «Неоколониальные замашки». О чем заявили Россия и Китай после захвата танкера в Атлантике

    Раскрыты методы спецназа по снятию стресса

    Трамп анонсировал наземную спецоперацию еще в одной стране

    Раскрыта обстановка в аэропортах Москвы на фоне аномального снегопада

    В Южной Корее заявили о возможности избежать жертв при крушении самолета в аэропорту

    Трампу напомнили о принадлежности Тайваня

    Названа скорость ударившей по Львовской области ракеты

    Украина созовет Совбез ООН из-за удара «Орешником» по Львовской области

    Одна исламская страна захотела увеличить поток туристов из России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok