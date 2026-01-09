Реклама

Пленный украинец предложил Западу тактику по завершению конфликта

Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Запад может в короткие сроки прекратить конфликт на Украине, просто перестав оказывать республике любую помощь. С таким мнением выступил пленный украинский военнослужащий Виктор Кушнир в беседе с РИА Новости.

«Если они хотят прекращения войны — пускай и прекращают. Зачем оружие поставлять? Пускай уже перестанут поставлять, пускай денег перестанут Украине давать», — считает мужчина. Он подчеркнул, что такой шаг бы стал проявлением человечности со стороны западных стран.

Кроме того, он выразил недоумение действиями западных политиков. По его словам, неясно, зачем Запад поставляет Украине оружие в долг, ведь Киев «и так в долгах». «Чтобы до конца уже забить, хотят землю», — предположил Кушнир.

Ранее стало известно, что сотрудники территориального центра комплектования (украинский аналог военкоматов) ловят украинцев у банкоматов, чтобы снизить вероятность побега.

