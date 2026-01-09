Реклама

Политолог Росси заявил о напряженности между США и Европой

Марина Совина
Фото: Sergey Elagin / Global Look Press

Напряженность между США и Европой из-за Гренландии определит дальнейшую судьбу НАТО, заявил политолог Майкл Росси. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что Европа едина в вопросе территориальной целостности Дании.

«Вопрос о том, решится ли президент США Дональд Трамп на шаги в отношении Гренландии, которые проверят решимость Североатлантического альянса как организации коллективной безопасности, и в конечном итоге определят судьбу НАТО и значимость Европы», — указал он.

4 января Трамп заявил, что Гренландия необходима Соединенным Штатам. Он объяснил это тем, что остров окружен российскими и китайскими кораблями, потому он необходим США для обороны.

