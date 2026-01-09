При ударе по Киеву пострадало посольство Катара

МИД Катара сообщил о повреждении здания посольства в Киеве в результате атаки

В ходе ночного удара по Киеву было повреждено посольство Катара. Об этом сообщила пресс-служба министерства иностранных дел страны.

Отмечается, что никто из сотрудников не пострадал. Комментируя произошедшее, в МИД Катара указали на необходимость защитить посольства, дипломатические миссии, штаб-квартиры международных организаций и гражданские объекты от «последствий кризисов», а также обеспечить безопасность персонала в соответствии с нормами международного права.

В министерстве также подчеркнули, что Катар призывает к мирному урегулированию российско-украинского конфликта.

В ночь на пятницу, 9 января, в украинской столице прогремели взрывы. Сообщалось, что крылатые ракеты «Калибр» нанесли удар по ключевым энергетическим объектам Киева, в результате чего в городе произошел масштабный блэкаут.