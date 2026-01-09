Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:23, 9 января 2026Мир

Раскрыт канал информации об Украине в ЦРУ

Аналитик Мартьянов: ЦРУ получает данные об Украине из Киева и Лондона
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Американский военный аналитик Андрей Мартьянов заявил, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) получает основной объем данных о ситуации на Украине из Киева и Лондона. Об этом он высказался в эфире YouTube-канала.

Мартьянов подчеркнул, что украинцы и британцы часто передают недостоверные сведения, поэтому он назвал их «дилетантами в части оценки достоверности информации».

«Красивые выражения вроде "конкурирующие гипотезы" и "методы" они не используют. А те немногие, кто действительно в теме, не имеют никакого влияния, особенно если учесть, что директор ЦРУ [Джон Рэтклифф] — фанатичный русофоб», — отметил эксперт.

Ранее Мартьянов заявил, что западные эксперты проявляют хамство в отношении коллег из России. «На самом деле западные армии и спецслужбы просто дилетанты по сравнению с теми, кто на другой стороне, в России», — отметил он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине заговорили об ударе «Орешником» по Львову после мощнейших взрывов

    «Неоколониальные замашки». О чем заявили Россия и Китай после захвата танкера в Атлантике

    Раскрыты методы спецназа по снятию стресса

    В Британии заявили об унижении Мерца из-за стремления ввести войска на Украину

    Раскрыт канал информации об Украине в ЦРУ

    Раскрыты последствия удара по Львовской области

    «Репрессии становятся более масштабными». Протесты в Иране охватили все провинции и продолжаются 12 дней. В стране пропал интернет

    Ким Чен Ын назвал дружбу с Путиным бесценной

    Над российским городом прогремели взрывы

    В МВД рассказали о присяге при приобретении российского гражданства

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok