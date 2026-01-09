Реклама

Раскрыта тактика ВСУ на краснолиманском направлении

Разведчик ВС РФ: ВСУ применяют тактику роя дронов на краснолиманском направлении
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Разведчик группировки войск «Запад» с позывным Юг рассказал, какую тактику используют Вооруженные силы Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Его слова приводит РИА Новости.

Военный Вооруженных сил России (ВС РФ) заявил, что украинские солдаты применяют тактику роя дронов на краснолиманском направлении.

«Приходится прислушиваться и, конечно, надеяться на стрелковое оружие. Вот были у нас недавно такие моменты, что пришлось нам столкнуться с этим. Слава богу, встретили его огнем, обезвредили», — отметил он.

Ранее ВС РФ зашли в населенные пункты Лиман и Вильча в Харьковской области после установления контроля над Синельниково. По словам военного эксперта Андрея Марочко, в руководстве ВСУ сейчас преобладают панические настроения.

