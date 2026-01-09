Реклама

11:56, 9 января 2026

Раскрыты способы быстро вернуться в рабочий режим после новогодних праздников

Психолог Якуба: Возвращаться в рабочий режим после праздников надо заранее
Наталья Обрядина

Фото: Jan Baborák / Unsplash

Психолог медицинской компании «СберЗдоровье» Дарья Якуба рассказала, как быстро вернуться в рабочий режим после новогодних праздников. Способы сделать это она раскрыла в разговоре с «Лентой.ру».

«Возвращение к рабочему ритму — это пусть небольшой, но стресс. Чтобы адаптация прошла мягко, рекомендуется заранее начать возвращаться в привычный рабочий режим. Например, следует постепенно сдвигать время пробуждения и отхода ко сну — на 15-30 минут в день», — рассказала психолог.

Еще одна рекомендация специалистки — продумать меню на рабочую неделю, закупить продукты, подготовить одежду. Это позволит избежать бытового стресса и хаоса в будни. Стоит также составить план дел на первые рабочие дни — это позволит снизить тревожность, например, из-за вероятности забыть что-то важное.

При формировании списка дел психолог призвала распределять задачи равномерно. Первые два-три дня стоит посвятить время адаптации и выполнению несложных задач, которые дадут быстрый результат, допустим, разобрать электронную почту. Рекомендуется отложить серьезные решения, переговоры и объемные проекты хотя бы на середину первой недели, чтобы дать мозгу полноценно включиться в рабочий ритм. Также можно в первые рабочие дни организовать свое рабочее пространство, создать приятную атмосферу вокруг себя, добавив приятные мелочи или растения.

Такие факторы, как питание и физические упражнения тоже могут влиять на время восстановления организма, отметила Якуба. Поэтому, по ее словам, важно придерживаться правильно питания и уделять время умеренной физической активности.

Ранее терапевт Хана Патель предупредила об опасности одной бессонной ночи. По ее словам, на следующий день человек столкнется с усиленным чувством голода.

