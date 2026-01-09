Реклама

23:04, 9 января 2026Россия

Россия ответила на обвинения в повреждении посольства Катара в Киеве

МИД: Россия непричастна к повреждению здания посольства Катара в Киеве
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Россия непричастна к повреждению здания посольства Катара в Киеве. Об этом заявили в МИД РФ, передает ТАСС.

По утверждению дипведомства, здание пострадало вследствие некорректной работы украинской системы противовоздушной обороны (ПВО). Там отметили, что российских целей вблизи посольства не было. «Для Вооруженных сил Российской Федерации дипломатические представительства никогда не являлись объектами огневого поражения», — говорится в заявлении.

Ранее в МИД Катара сообщили, что в результате удара по Киеву было повреждено здание посольства страны. Уточнялось, что никто из сотрудников не пострадал. В министерстве подчеркнули, что Катар призывает к мирному урегулированию российско-украинского конфликта.

