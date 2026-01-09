Россиянам напомнили о количестве рабочих недель в январе

Эксперт РАНХиГС Подольская: Россияне будут работать всего три недели в январе

Эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская в беседе с РИА Новости напомнила россиянам о количестве рабочих недель в январе.

Она отметила, что после длинных выходных граждане начнут трудиться 12 января в понедельник. «И рабочих недель в январе будет всего три», — уточнила специалист. Из 31 дня первого месяца года рабочими будут 15.

Ранее Подольская рассказала, что отпуск в январе может оказаться невыгодным для работников на окладе. По ее словам, в январе будет всего 15 рабочих дней, а также 16 праздничных и выходных. Из-за этого стоимость одного рабочего дня может быть выше среднедневного заработка.

