Самолет Госдепа приземлился в Венесуэле

Самолет Госдепа США приземлился в аэропорту Каракаса

Самолет, принадлежащий Государственному департаменту США, приземлился в международном аэропорту Каракаса. На это указывают данные портала по отслеживанию полетов Flightradar24.

Согласно порталу, самолет Dash 8-300, который связывают с Госдепом, оказался в Каракасе около 16:35 по московскому времени. Примерно за час до этого он вылетел из города Виллемстад, расположенном на принадлежащем Нидерландам острове Кюрасао, в 80 километров от берегов Венесуэлы.

Точные цели прилета, а также находящиеся на борту самолета лица, неизвестны. При этом у государственного секретаря США Марко Рубио на это время запланированы встречи в Белом доме, а уточнения в расписании для СМИ не приводились.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал операцию в Венесуэле возможной местью со стороны Марко Рубио. По его словам, госсекретарь знает, что Куба, откуда происходила его семья, полностью зависела от венесуэльской нефти.